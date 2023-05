Le parole di Oliver Torres, centrocampista del Siviglia, sulla finale di Europa League di mercoledì sera contro la Roma

Oliver Torres ha parlato Media Day organizzato dalla UEFA in vista della finale di Europa League. Di seguito le parole del centrocampista del Siviglia.

È stato un anno speciale, difficile e faticoso. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo vissuto momenti davvero brutti, ma arrivare a Budapest e vincere un titolo sarebbe unico. Sarà una finale diversa, speriamo di poter sorridere a fine partita. Cosa è cambiato nell’ultimo periodo? Ci siamo guardati tutti in faccia, la realtà è che molti di noi non ci saranno la prossima stagione, il calcio è fatto di cambiamenti, però dobbiamo sentirci orgogliosi del percorso fatto. Vincere qualcosa con questi giocatori sarebbe meraviglioso, uno dei giorni più speciali della mia vita. Sono contento di poter vivere questi momenti

