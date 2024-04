L’opinionista Paolo Condò si esprime su due temi caldi di mercato che riguardano il club rossonero.

Paolo Condò negli studi di Sky Sport immagina come possano giocare insieme Leao e Zirkzee. “Sono entrambi due enormi talenti, due giocatori creativi e dei fenomeni per quanto riguarda il mettere a segno assist durante la partita. Ecco, rispetto a Giroud che è più numero 9 e quindi finalizzatore, Zirkzee è un fantasista, ma è un attaccante che adoro. Lui e Leao sono due assist-man, poi magari si troverebbero bene e fanno moltissimi gol insieme. Mi piacerebbe tantissimo vederi insieme l’anno prossimo”.

Joshua Zirkzee

La provocazione sul futuro di Camarda

Il discorso si sposta poi su un tema molto delicato come il rinnovo di Francesco Camarda che tarda ad arrivare. “Suggerisco al ragazzo di assicurarsi che il Milan abbia un progetto serio, e onestamente ho pochi dubbi, basato sul suo futuro e sulla sua possibile presenza in prima squadra l’anno prossimo, magari condita anche dall’esperienza nella possibile Under-23, che è utile. Il mio messaggio al Milan, che resta assolutamente una provocazione, ma in un certo senso anche all’entourage del ragazzo: se non vi fidate del ragazzo, se pensate che non valga tutti questi soldi nonostante la giovane età, allora è semplice.. vendetelo subito! Cercate di guadagnarci il più possibile. Però, c’è anche un rovescio della medaglia, se invece credete in Camarda e lo volete al centro dei progetti futuri allora trovate al più presto un accordo, fatelo firmare con il Milan e fatelo crescere ancora qui, che è il suo ambiente, la sua squadra del cuore. Ci sarà tempo per poter giocare nel Real Madrid, Nel city o nel Dortmund, che lavora molto bene con i giovani..”.

