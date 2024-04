Cardinale pare intenzionato a rinnovare a fondo il Milan. Damien Comolli è vicino ad assumere il ruolo che oggi è di Furlani.

Cardinale lo aveva annunciato. Passo dopo passo si delinea un Milan in netto scostamento dal recente passato, a partire dall’organigramma societario fino ad arrivare alla rosa e agli obiettivi di mercato. Dopo aver dato maggiori mansioni e responsabilità a Ibra, eleggendolo sua voce a Milanello e in società, ora sembra essere maturo il tempo di sollevare dall’incarico di ad Giorgio Furlani e, al suo posto, promuovere una sua vecchia conoscenza ai tempi del Tolosa.

Gerry Cardinale

Addio al Milan per Furlani?

L’indiscrezione circolata nella tarda serata di ieri, oggi assume autorevolezza. La Gazzetta dello Sport, sulle proprie colonne, ha approfondita la notizia aggiungendo dettagli davvero molto importanti. Damien Comolli, nelle intenzioni di Cardinale, sarebbe nominato come amministratore delegato del club. Prenderebbe in pratica il posto attualmente occupato da Giorgio Furlani. Quest’ultimo però non sarebbe licenziato dal Milan ma andrebbe ad occupare altre mansioni, in pratica un’altra scrivania.

Chi è Damien Comolli

Damien Comolli ad oggi è il presidente del Tolosa, squadra acquistata dal gruppo RedBird nel 2020. Attualmente – sottolinea la rosea – Comolli e Cardinale sarebbero a stretto contatto in merito alla vendita della squadra francese che, da quanto trapela, passerà a breve al Fenway Sports Group, holding proprietaria di Boston Red Sox, Pittsburgh Penguins e Liverpool, di cui RedBird possiede una quota. Concluso questo affare è molto probabile che Comolli rivesta il ruolo di ad del Milan, trovando poi una coabitazione con con Ibrahimovic, Moncada, D’Ottavio e il nuovo ingresso di Kirovski. Damien Comolli si è distinto negli anni per essere stato osservatore dell’Arsenal, dal 1996 al 2004, contribuendo attivamente alla vittoria di tre Premier League da parte dei Gunners. Successivamente è stato direttore sportivo, del Saint-Etienne e del Tottenham. Al club inglese fu lui a portare Luka Modric, un nome senza dubbio affatto banale. Si trasferisce poi al Liverpool, dove tra gli altri porterà Jordan Henderson e Luis Suarez. E’ un grande conoscitore ed esperto del sistema moneyball, riuscendo attraverso il suo utilizzo a far si che il Tolosa ritornasse nella massima divisione francese e, un anno dopo a far vincere la Coppa di Francia.

