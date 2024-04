Marco Fassone, ex dirigente dell’Inter, ha paragonato Oaktree a RedBird, definendo la situazione nerazzurra più serena di quella del Milan.

Il derby è sempre più vicino e i motori iniziano a scaldarsi. Sarà un derby importante, uno di quelli che potrebbero restare nella storia. Innanzitutto sarà il primo ad essere giocato di lunedì, in secondo luogo potrebbe assegnare lo scudetto della seconda stella ai cugini dell’Inter. A mettere carne sul fuoco è intervenuto Marco Fassone, ex dirigente sportivo tra le altre anche dell’Inter.

Marco Fassone, intervenuto sulle frequenze di ‘Radio Sportiva’, ha parlato del futuro dell’Inter e del possibile ingresso nella società nerazzurra di Oaktree. Le sue parole: “L’Inter da un punto di vista di gestione è all’apice, c’è grande armonia tra i dirigenti. Si è costruito un assetto societario ottimo come non si vedeva dai tempi di Moratti. Tutto funziona perfettamente, questo è una cosa che mi confermano gli amici che ho nel club. Dubito che succeda la situazione che è successa al Milan perché Oaktree, a differenza di Elliott, non è un fondo interventista. Ci sono ampie trattative in corso per valutare o dei prolungamenti del finanziamento o il reperimento di investitori. Ci sono due advisor come Goldman Sachs e Reine Group che stanno lavorando da tempo sulla ricerca di investitori, credo ne abbiano presentati diversi anche a Zhang.

“Presumo due soluzioni: un nuovo proprietario che finalmente trova un accordo con Zhang o il prolungamento del rifinanziamento di qualche tempo. Marotta e Ausilio hanno dimostrato negli anni di saper gestire molte bene le cose, pur in un clima di incertezze economiche. C’è ancora disponibilità economica del finanziamento originale di Oaktree, ma siccome la scadenza sarà a maggio ci saranno un paio di mesi di attesa. Tengono le briglie per prendere poi le decisioni a maggio quando tutto diventerà più chiaro”.

