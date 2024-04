Il Milan procede spedito verso l’obiettivo Zirkzee. Moncada sarebbe infatti volato in baviera per parlare dell’olandese con il Bayern Monaco.

Il mercato del Milan inizia a mettere le ali, decisamente. Dopo gli indugi, le riflessioni, delle ultime settimane, il Club rossonero sembra aver rotto gli indugi e scelto i propri obiettivi. In attacco tutte le attenzioni sono rivolte su Zirkzee, punta olandese del Bologna. Carlo Pellegatti ha svelato un clamoroso intreccio di mercato che, nelle ultime ore, Moncada ha cercato di sbrogliare volando in Germania per parlare direttamente con il Bayern Monaco.

Joshua Zirkzee

Moncada in Germania

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia del viaggio in Germania di Moncada. Tutti gli organi di informazione hanno supposto che il dirigente rossonero fosse andato in terra teutonica per Ouédraogo, Lacroix o Sesko. Nomi questi circolano da settimane in orbita Milan. Carlo Pellegatti, tramite il proprio canale Youtube, ha svelato il retroscena di mercato: “Sul viaggio di Moncada in Germania, abbiamo ipotizzato Ouédraogo, Lacroix o Sesko. Invece mi è arrivata la notizia, o l’indiscrezione (ma fondata), che sia andato a Monaco per assicurarsi che il Bayern non interverrà e che l’interlocutore per Zirkzee sia il Bologna”.

Bayern Monaco su Theo e Maignan

La squadra Campione di Germania ha mostrato interesse, nel recente passato, per le prestazioni sia di Theo che di Maignan. Sul viaggio in baviera di Moncada si è fatta ogni genere di ipotesi, ma quella relativa ai due francesi del Milan è scartata senza se e senza ma da Carlo Pellegatti: “Non voglio pensare per parlare di Theo Hernandez e Maignan, perché se li vogliono devono bussare loro alla porta del Milan”.

L’articolo Milan, si sblocca Zirkzee: Moncada in Germania a parlare con il Bayern Monaco proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG