Il Milan accelera per garantirsi le prestazioni del giovane centrocampista dello Schalke 04: Assan Ouedraogo. Affare da 15 milioni.

Il Milan è pronto a puntellare la propria rosa, aggiungendo lì dove quest’anno è mancato qualcosa una maggiore qualità e abbondanza nelle scelte. L’intendimento prevede infatti che la squadra mercato rossonera non si concentrerà solo sul reparto offensivo ma, con buone probabilità, vedrà uno sforzo anche per aggiungere peso specifico alla mediana di Pioli. La Repubblica ha svelato infatti che il Milan stia tentando di accelerare le operazioni con il club tedesco, prima insomma che sul giocatore possano piombare altre squadre dando vita ad una vera e propria asta.

Ruben Loftus-Cheek

Pressing Milan

Il Milan avrebbe – secondo La Repubblica– intensificato i contatti con lo Schalke 04 per il gioiellino classe 2006 Assan Ouedraogo. La giovane stella tedesca è già ambita sul mercato da grandi squadre del calibro di Bayern Monaco, Eintracht Francoforte, Lipsia e Bayer Leverkusen ma il Milan, con Moncada in testa, è pronta a sferrare l’attacco decisivo al club tedesco. I rapporti oltretutto tra le dirigenze sono buoni, basti pensare all’affare Thiaw dallo Schalke al Milan nell’estate 2022. Il profilo di Ouedraogo è senza dubbio molto interessante: fisico massiccio e imponente, abile negli inserimenti e nel correre palla al piede. Una sorta di giocatore box to box, per intenderci alla Loftus-Cheek.

Affare a 15 milioni

La Repubblica ha svelato che il prezzo su cui si potrebbe trovare un accordo è intorno ai 15 milioni di euro. Considerando la giovane età del giocatore sarebbe senza dubbio un investimento importante ma le qualità sarebbero indiscusse. Il Milan pare abbia deciso di crederci e quindi di stringere i tempi.

