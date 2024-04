Forfait dell’ultimo minuto in casa Milan. Mailck Thiaw non potrà esserci domani contro il Lecce. Si tenta il recupero per giovedì.

Il Milan si prepara per la sfida di domani contro il Lecce a San Siro, ultima gara prima del confronto in Europa League contro la Roma di giovedì prossimo. Non arrivano buone notizie da casa Milan, Malick Thiaw ha rimediato un infortunio che lo costringerà a saltare la partita contro i salentini.

Malick Thiaw

Lo stop di Thiaw

Alla vigilia della sfida contro il Lecce arriva una notizia che mette in allarme sia Pioli che i tifosi del Milan. Malick Thiaw infatti dovrà fare i conti per via di una fascite plantare. Problema che lo stesso Piola spiega così in conferenza stampa: “Il fatto che non sia a disposizione domani dipende molto anche dalla partita di giovedì prossimo, ha questa infiammazione da fascite plantare che gli crea un po’ di problemi, non è riuscito a sviluppare tutti gli allenamenti con noi, quindi a livello precauzionale non sarà convocato domani “.

Problemi in vista per la Roma

L’infortunio di Thiaw alimenta timori anche in vista della gara di andata contro la Roma in Europa League. Contro i giallorossi infatti sono già certi i forfait di Tomori, squalificato, e Kalulu infortunato. Il Milan spera almeno di recuperare il tedesco, così da non arrivare alla sfida con gli uomini contati in difesa. Pioli in conferenza si è espresso così: “La grande speranza che possa essere a disposizione per giovedì vista già l’assenza di Kalulu e Tomori“.

