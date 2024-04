Guido De Carolis spegne gli entusiasmi in casa Milan per quanto riguarda Zirkzee. Il giornalista è sicuro che 60 milioni non siano sufficienti.

Nelle ultime ore filtrava un cauto ottimismo circa la trattativa tra Milan e Bologna per Zirkzee. La Gazzetta ipotizzava infatti che il Bologna dinanzi a una offerta di 50 milioni con l’aggiunta di Saelemaekers come contropartita il club di Saputo avrebbe capitolato. Il giornalista Guido De Carolis, ospite a Maracanà su TMW Radio, ha gelato il mondo rossonero affermando che per strappare Zirkzee al Bologna serva molto di più di quanto si è vociferato abbia offerto, o sia pronto a fare, il Milan.

Joshua Zirkzee

Per Zirkzee servono almeno 75 milioni

Le affermazioni di Guido De Carolis smontano decisamente i castelli di sabbia che da ieri i tifosi del Milan hanno iniziato a costruire in previsione dell’arrivo di Zirkzee dal Bologna. Il giornalista ed esperto di mercato ha infatti sottolineato che “Joshua Zirkzee non si muove da Bologna per meno di 75 milioni di euro, è una cifra importante lo so ma il Bologna non ha intenzione di cederlo a meno, anche perché uno come Rasmus Højlund è stato ceduto l’anno scorso a un prezzo molto più esoso e con meno gol segnati rispetto a Zirkzee“. Occorre poi – prosegue De Carolis – tenere conto che “il Bologna non vorrebbe cederlo, vista soprattutto la possibilità di andare in Champions, così come non vorrebbe privarsi di Thiago Motta”.

Il futuro di Zirkzee

Guido De Carolis ha chiosato parlando in merito del futuro dell’olandese del Bologna affermando che “vedo difficile uno come Zirkzee in un altro club italiano, anche se il Bayern, da quel che so, non vorrebbe prenderlo nuovamente e lo stesso ragazzo eviterebbe di tornare in Germania…”. Insomma, il Milan non ha ancora in pugno Zirkzee e, qualora decidesse di provarci davvero, dovrà necessariamente ritoccare verso l’alto la propria offerta.

