Nonostante le dichiarazioni di facciata della società a sostegno di Pioli, la sua conferma alla guida tecnica del Milan è tutt’altro che scontata. Le redazione sportiva di Mediaset ha difatti lanciato un’indiscrezione molto interessante circa il futuro del tecnico rossonero affermando che qualora si configurasse l’addio al termine della stagione, sarebbe già pronto il suo sostituto.

Stefano Pioli

Gallardo in pole position

La posizione di Stefano Pioli non è così certa come potrebbe apparire. Il prossimo mercato vedrà protagonisti gli allenatori, in tanti infatti cambieranno aria e anche alcune big dovranno scegliere la propria guida tecnica. Tra queste figura anche il Napoli che potrebbe interessarsi proprio a Pioli, non è un mistero infatti che il tecnico rossonero sia gradito al patron azzurro Aurelio De Laurentiis. Il Milan, secondo quanto riferito da SportMediaset, non si farà trovare impreparato e pare abbia messo in cima alle proprie preferenze Marcelo Gallardo, ex allenatore del River Plate oggi alla guida in Arabia Saudita dell’Al-Ittihad di Benzema.

Le parole di Scaroni

Notizia questa che senza dubbio stride con quanto dichiarato dal presidente del Milan Paolo Scaroni che, prima della partita del Franchi poi vinta dal Milan di sabato scorso, aveva affermato con decisione che “Ho sempre detto che Pioli resta, perché a me piacciono gli allenatori che vincono e, siccome stiamo facendo bene, mi piace Pioli. A parte che è una persona fantastica, siamo tutti affezionati a lui e lui è affezionato a noi“.

