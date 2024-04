Il Milan è alle prese con i rinnovi di contratto di Theo Hernandez e Maignan. La loro permanenza è tutt’altro che scontata.

Il Milan che prenderà forma nel prossimo mercato passa inesorabilmente anche dal tema rinnovi. Il Club rossonero ha la ferma convinzione di voler trattenere i propri prezzi pregiati ma sta facendo i conti con non poche difficoltà. Le questioni spinose riguardano essenzialmente Theo e Maignan. I due francesi sono ambiti da grandi club e per trattenerli in rossonero occorrerà aprire e non poco le borse della società. Sulla questione, ai microfoni di Calciomercato.it è intervenuta in esclusiva Monica Colombo.

Mike Maignan

Theo e Maignan: due seri problemi

La giornalista e firma autorevole de Il Corriere della Sera, ha espresso più di qualche perplessità in merito ai rinnovi di Theo e Maignan con il Milan. Ecco le sue parole: “Sui francesi c’è un discorso rinnovo non semplicissimo, soprattutto per quanto riguarda il portiere, che è alla ricerca probabilmente dell’ultimo grande contratto della carriera, essendo nel pieno del suo potenziale agonistico e ne vuole trarre il maggior beneficio economico. Bisognerà capire quanto il Milan abbia intenzione di accontentare le giuste ambizione di un portiere che è tra i primi tre di Europa. Giustamente reclama uno stipendio che non sia inferiore a quello di Leao. Theo lo scorso anno fu vicino all’Atletico Madrid: gli spagnoli erano stati quelli a proporre la cifra più importante per il giocatore“.

Leao unica certezza

Rafa Leao rappresenta l’unica certezza rossonera, così come ha sottolineato la giornalista che sul portoghese ha dichiarato: “Furlani ha blindato Rafa Leao, che non mi sembra abbia la voglia e l’intenzione di cercare gloria altrove”. Ha completato l’intervista sottolineando inoltre che “Furlani è sincero quando dice che non può rassicurare nessuno sul fatto che tutti i big rimarranno. Davanti ad un’offerta irrinunciabile, il Milan si siederebbe attorno ad un tavolo ad ascoltare. Io quindi non posso dirti per certo che Theo e Maignan rimarranno entrambi”.

