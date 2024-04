Fabrizio Biasin ha rivelato che Leao era un giocatore dell’Inter ma che Conte, ai tempi sulla panchina nerazzurra, gli preferì Vidal.

Il calciomercato è pieno di intrecci e retroscena che, a sentirli dopo anni, si fa fatica a credere siano veri. Leao sarebbe potuto essere un giocatore dell’Inter, ebbene si. A confessarlo è stato Fabrizio Biasin che ha spiegato il motivo per cui non è andato in porto l’affare.

Antonio Conte

Conte preferì Vidal a Leao

Fabrizio Biasin, nel consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio ‘L’ascia o raddoppia‘, ha svelato un retroscena di mercato relativo alla stagione 2019. In quella sessione di mercato infatti – riferisce il giornalista – l’Inter era a un passo dall’acquistare Leao. Biasin ha affermato che “Leao era un giocatore dell’Inter. Antonio Conte però ha detto ‘Cosa dobbiamo fare?’. Per quello che so io Leao era un giocatore dell’Inter, ma il salentino disse ‘No, il portoghese è un giocatore da far crescere, io voglio Vidal’“.

Leao ha giurato amore eterno al Milan

L’affare non andò in porto e Leao il 1° agosto 2019 diventa ufficialmente un giocatore del Milan. Da quel giorno la carriera del portoghese è stata un crescendo sotto ogni punto di vista. E’ stato uno dei fantastici protagonisti dello scudetto, e della cavalcata europea in Champions dello scorso anno. Leao è entrato nei cuori di tutti i tifosi rossoneri ed è oggi forse l’unica certezza del Milan del futuro. Il portoghese ha legato infatti il proprio futuro a questi colori, sempre più convinto di aver trovato al Milan la sua casa perfetta.

