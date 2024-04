Giorgio Gherarducci, componente della Gialappa’s Band, pur essendo milanista non nutre fiducia nel fatto che i rossoneri possano vincere il derby e l’Europa League.

Dopo certe affermazioni occorrerebbe fare uso di ogni stratagemma contro la sfortuna. Nonostante la fede rossonero Giorgio Gherarducci ( Gialappa’s Band ), ai microfoni di Tuttosport, ha esternato molti dubbi sul fatto che il suo Milan possa imporsi nel derby del prossimo 22 aprile contro l’Inter e che possa vincere l’Europa League.

Stefano Pioli

Il Milan non vince né con l’Inter né in Europa League

Giorgio Gherarducci è senza dubbio molto pessimista nei confronti del Milan. Il volto comico della tv italiana non crede infatti che l’attuale momento di forma dei rossoneri possa bastare a vincere il derby e centrare il trionfo in Europa League. Le sue parole: “Scudetto o no, io non credo il Milan vincerà nemmeno stavolta il derby. C’è un problema di fondo: il gioco di Inzaghi mette in difficoltà la squadra di Pioli. È come quando Guardiola gioca contro Kloop. Per come gioca l’Inter oggi e per come gioca il Milan, noi siamo destinati a perdere. Non credo il Milan riuscirà a vincere l’Europa League: Liverpool e Bayer Leverkusen sono molto più forti, ammesso e non concesso che si passi con la Roma”.

Il futuro del Milan

Per quanto riguarda il futuro Giorgio Gherarducci ha affermato: “Mi auguro che la società investa su un grande numero 9 ma soprattutto su un centrocampista un po’ più di sostanza che è quello che ci manca“. Al termine dell’intervista, ha poi esternato il proprio pensiero su Pioli: “La sua stagione sarebbe da giudicare maggior lucidità. Siamo secondi, abbiamo i punti dell’anno dello scudetto e obiettivamente l’Inter quest’anno era irraggiungibile”.

L’articolo Gherarducci, Gialappa’s Band: “Il Milan non vince né il derby né l’Europa League” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG