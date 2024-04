La probabile formazione scelta da Pioli per la sfida casalinga contro il Lecce. Certi i forfait di Loftus-Cheek e Thiaw.

Il Milan di Stefano Pioli si prepara per la sfida di San Siro, in programma domani alle ore 15, contro il Lecce. I rossoneri affronteranno la sfida già con un occhio all’impegno di giovedì contro la Roma, sempre a San Siro, valevole per la gara di andata dei quarti di Europa League. Stefano Pioli dovrà fare a meno sia di Thiaw, infortunato, che di Loftus-Cheek squalificato.

Bennacer al posto di Loftus-Cheek?

L’assenza di Loftus-Cheek pesa e non poco nello scacchiere tattico di Stefano Pioli. L’inglese è infatti uno degli uomini più in forma del Milan di quest’ultimo periodo. In conferenza stampa il tecnico si è così espresso sull’utilizzo di Bennacer al suo posto: “Sì, può giocare al posto di Loftus. Ha avuto un po’ di influenza, ha saltato qualche allenamento in settimana. Può giocare lì, potrebbe giocare anche un altro suo compagno“.

Chukwueze, Pulisic e Leao dietro Giroud?

Lo stesso Pioli in conferenza stampa ha sottolineato che sta valutando diverse opzioni di formazione. Tra queste sicuramente c’è l’idea di schierare al posto di Loftus-Cheek l’americano Pulisic, dando così continuità al buon momento di forma di Chukwueze. Le parole del mister a tal proposito: “In passato ho pensato alla condizione dei miei giocatori, alle caratteristiche dei giocatori e come schierare una squadra equilibrata e che possa mettere in difficoltà gli avversari. È una soluzione che stiamo valutando”.

FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 46 Gabbia 23 Tomori 19Theo

14 Reijnders 7 Adli

21 Chukwueze 11 Pulisic 10 Leao

9 Giroud

All.: Stefano Pioli

