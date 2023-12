Condò non ha dubbi sulla Superlega: «Tra qualche tempo sapremo se quella di oggi è stata una giornata storica». Le parole del giornalista

Paolo Condò ha parlato a SkySport per quanto riguarda la Superlega su cui il Milan non si è ancora esposto.

PAROLE – «Giornata storica La storia si scrive dopo. Tra qualche tempo sapremo se quella di oggi è stata una giornata storica, ma sicuramente è successa una cosa molto importante. A Uefa e Fifa è stata tolta l’arma della repressione. C’erano due tipi di problemi nella Superlega: il primo era il problema repressivo, ovvero il fatto che la Uefa poteva squalificare i giocatori e i club che partecipavano a competizioni esterne. Quest’arma non c’è più, la sentenza ha tolto la possibilità di punire gli alternativi. Adesso alla A22 e agli organizzatori delle competizioni alternative spetta il compito di risolvere il vero problema: convincere i club che la rivoluzione da loro portata avanti per organizzare le grandi manifestazioni possa avere un ritorno economico effettivamente così conveniente da mandare all’aria tutta un’organizzazione che da una sessantina d’anni ci ha garantito degli spettacoli bellissimi. La Champions League che è in corso attualmente per me p la competizione più bella del mondo. La cosa che più mi ha colpito e deluso è stata quella di sentire una presentazione molto zuccherosa: “le partite saranno gratis”, “i club che non faranno parte di questa organizzazione riceveranno dei compensi ancora superiori a quelli che ricevano oggi”. Mi è sembrato onestamente un libro dei sogni per allocchi e non un piano industriale che stia in piedi. Vorrei capire dove andrebbero a prendere queste risorse».

The post Condò non ha dubbi sulla Superlega: «Tra qualche tempo sapremo se quella di oggi è stata una giornata storica» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG