Paolo Condò a Radio Rossonera ha parlato di Paulo Fonseca andando forse anche controcorrente. “Anche io lo avevo un po’ perso di vista Fonseca dopo la Roma, ma nel momento in cui è venuto fuori il Milan ho cercato di ricordare le cose viste nella capitale, dove c’erano diverse buone cose, e poi in generale la sua carriera”.

Lo status del portoghese

“Fonseca è un allenatore che quando ha avuto la squadra per vincere ha vinto, lo Shakhtar, e quando ha avuto la squadra per piazzarsi si è piazzato, dalla Roma al Lille. Tutti gli allenatori sono così? In realtà no, alcuni riescono a inventarsi qualcosa per alzare il livello. Fonseca fino a questo momento ha ottenuto dei risultati abbastanza matematici“.

Paulo Fonseca

I paragoni

“Se però vado a vedere quello che sta succedendo in questa estate, vedo che è un’estate abbastanza rivoluzionaria per quanto riguarda le panchina. Dal Bayern al Chelsea, fino al Borussia Dortmund pochi giorni fa, l’equazione che per una panchina di alto livello occorra un allenatore di alto livello accertato è saltata completamente in aria quest’anno. Al Chelsea, il club che ha speso di più nelle ultima stagione, è arrivato un allenatore, Enzo Maresca, che ha fatto solo una promozione dalla Championship alla Premier League. Lo stesso risultato, ma poi seguito da una retrocessione, lo ha ottenuto anche Kompany, preso dal Bayern Monaco. E poi anche il Borussia Dortmund finalista di Champions, dopo l’addio di Terzic, ha scritturato Sahin, al primo incarico vero come allenatore”.

Il paradosso

“È quindi chiaro che di fronte a queste scelte, Fonseca rientra nella fascia delle scelte quasi conservatrici: il Milan ha preso un allenatore noto, che non è un salto nel buio come i tre nomi che ho appena fatto“.

