Paolo Condò, noto giornalista, ha parlato della situazione del Milan in Champions League: i rossoneri devono tifare Chelsea col Salisburgo

Ospite a Sky, Paolo Condò ha parlato così della situazione del Milan in Champions League:

«Il Milan deve tifare per il Chelsea, deve andare proprio in curva per il Chelsea. Con una vittoria dei Blues e una vittoria rossonera a Zagabria, il Milan arriverebbe all’ultimo turno contro il Salisburgo con due risultati su tre».

The post Condò: «Salisburgo-Chelsea Il Milan deve tifare gli inglesi» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG