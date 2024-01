Condò sicuro su Zirkzee: «Mi ricorda questo grandissimo giocatore». Le sue dichiarazioni negli studi di Sky Sport

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato così di Zirkzee, giocatore seguito con grandissima attenzione dai rossoneri.

CONDÒ – «Nel ripercorrere la carriera di Zirkzee al Bologna abbiamo passato il tempo a dire cosa non è, non è un centravanti perché segnava troppo poco. Dopo un po’ mi sono reso conto che era il caso di passare alla filosofia contraria e dire quante cose è in grado di fare. Ormai segna anche di rapina, lo trovi al limite della sua area a interrompere un’azione, a volte è a metacampo dove dà un pallone illuminante… Come ispirazione di giocatore è un Bellingham. Sa fare tante cose con una qualità enorme»

