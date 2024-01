Condò sicuro sul Milan: «Il match contro la Roma ci ha detto una cosa». La sua analisi sulle colonne de La Repubblica

Paolo Condò è intervenuto sulle colonne de La Repubblica per commentare il successo del Milan contro la Roma. Le sue parole.

CONDÒ – «La verità è che il Milan non fallisce mai le partite-bivio, quelle in cui l’aria cattiva che tira rischia di volgere all’irrespirabile, come se la qualità intermittente di questa strana stagione reclamasse altro tempo e altre chance prima di andare a sentenza. Roma La Champions non è ancora fuori portata, e resta anche la strada alternativa dell’Europa League: ma entrambi i percorsi sono pieni di concorrenti che stanno meglio, giocano meglio e hanno migliori prospettive»

