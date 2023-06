L’opinionista Paolo Condò elogia l’Inter per quanto fatto ieri ma critica la società per la politica degli anni in materia di calciomercato.

Paolo Condò ha parlato così a Sky Sport della finale di Champions League. “Orgoglio e tanti rimpianti. Orgoglio per la prestazione dell’Inter, ma ci sono davvero tanti rimpianti. Le squadre erano davvero molto più vicine di quanto pensavamo tutti. Si stava mettendo bene per l’Inter, per una serie di motivi. La finale si è giocata stasera e l’Inter l’ha persa, quella con il Real non è stata la finale anticipata, questo si può dire ora”.

Federico Dimarco

“I giocatori nerazzurri non credevano di poter avere tutte queste occasioni stasera. Il City ha difeso meglio rispetto a una volta. L’Inter già da qualche anno in estate cede giocatori e poi in qualche modo li sostituisce. Ma non può durare in eterno. Hakimi è ancora una ferita. Hakimi che viene a vedersi l’Inter in Champions, tanto per far capire quanto stesse bene all’Inter. Se non riesci a trattenere un portiere come Onana dopo questa splendida stagione, non può andare sempre bene. Zhang ha parlato di rifinanziare il debito. Il tifoso interista si aspetta qualcosa di più solido”.

