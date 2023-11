Il giornalista Paolo Condò si è espresso a Sky Sport sul masiccio turn-over adottato da Simone Inzaghi in Benfica-Inter

Intervenuto a Sky Sport Paolo Condò ha commentato così le scelte di Inzaghi per Benfica-Inter:

«E’ una partita in cui il risultato, per l’Inter, conta relativamente, visto che bisognerà comunque battere la Real Sociedad a San Siro per il primo posto. Essendo stretta tra Juventus e Napoli, giusto che Inzaghi faccia turnover».

L’articolo Condò: «Turn-over? Inzaghi fa bene perché…» proviene da Inter News 24.

