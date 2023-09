L’opinionista Paolo Condò dà speranze ai club italiani impegnati in Champions League.

Paolo Condò a Sky Sport ha commentato l’esito del sorteggio di Champions League. “Tutte le italiane possono passare, ma devono mettersi in testa di cercare di vincere i loro gironi, che può essere un grande vantaggio per gli ottavi”.

Champions League

“Benfica L’uomo più pericoloso è Di Maria, ma hanno venduto Gonçalo Ramos al PSG“. Ai nerazzurri poteva andare sicuramente molto peggio anche se rispetto alla passata stagione la squadra di Inzaghi era in seconda e non in terza fascia. Sfortunato, sempre sulla carta, il Milan che se la vedrà con PSG, Borussia Dortmund e Newcastle.

L’articolo Condò: “Tutte le italiane possono passare il girone, il Benfica ha Di Maria ma ha perso Gonçalo Ramos” proviene da Notizie Inter.

