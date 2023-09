Accostato all’Inter come possibile piano B per la difesa, Japhet Tanganga lascia il Tottenham e vola in Bundesliga: fatta col nuovo club

Japhet Tanganga ha trovato una nuova squadra e non sarà in Italia. Il difensore era stato accostato sia all’Inter che al Torino, alla fine lascerà il Tottenham per andare in Bundesliga.

Sarà un nuovo giocatore dell’Augsburg. Arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro.

L’articolo Mercato Inter, Tanganga va in Bundesliga: accordo raggiunto col suo nuovo club proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG