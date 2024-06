L’opinionista Paolo Condò non vedrebbe male Camarda insieme a Zirkzee e Leao.

Paolo Condò a Radio Rossonera ha parlato di come si possa migliorare il Milan per accorciare o cancellare il gap con l’Inter. “A me Zirkzee piace da impazzire. Non sono sicurissimo che sia l’attaccante ideale però. Ieri ho visto Sesko e sono pazzo anche di lui. Sappiamo già che non si muoverà ma forse lui sarebbe stato più confacente alle necessità del Milan. Però una coppia Zirkzee-Leao… La palla potrebbe restare in area per 90 minuti con due giocatori con quella tecnica. La tecnica dei due combinata può essere qualcosa di eccezionale. E dico di più: con un Camarda alle spalle. Io non avrei tanta paura di aggiungerlo. Certo, non dico di metterlo titolare, ma di aggiungerlo alla rosa delle prima squadra sì, magari alternandolo con l’U23. Con un prospetto del genere in arrivo, avere Zirkzee e Leao sarebbe la soluzione ideale”.

Francesco Camarda

Il nodo commissioni

“Capisco il Milan, darebbe un fastidio enorme anche a me pagare 15 milioni a Kia Joorabchian. Specifico questo perché i prezzi e i guadagni degli agenti, soprattutto quando si trovano a maneggiare giocatori del genere, sono diventati fiabeschi e irreali. Detto questo, perché succede? Succede perché c’è un prezzo prefissato che secondo me è basso per il valore del giocatore. E io continuo a dire che io cercherei di chiudere la questione”.

L’ultimo acquisto

“Se tu già mi dai Zirkzee vado a spendere il mio jolly su un giocatore da mettere davanti alla difesa. Dico un giocatore per individuare il ruolo, che ovviamente non si può prendere: vado a cercare magari sul mercato un giovane alla Rodri. Uno davanti alla difesa che sappia impostare il gioco ma che soprattutto sappia proteggere la difesa, il grande problema della stagione rossonera”.

