MilanNews ha intervistato Alessandro Grandesso che ha parlato in questi termini di Paulo Fonseca. “Il percorso fatto dice che quando il Lille prima dell’arrivo di Fonseca veniva da un 10° posto in classifica. E nei suoi due anni ha condotto la squadra prima al 5° e poi al 4° posto in classifica. Una squadra cresciuta anche a livello di personalità, col tecnico che ha sviluppato un gioco fra i migliori visti in questi due anni in Francia. Inoltre ci sono stati dei miglioramenti anche dal punto di vista difensivo: 10 reti subite in meno rispetto alla passata stagione. In definitiva gli indici sono positivi per un club che è sì buono ma non un top club”.

Paulo Fonseca

La reazione dei tifosi rossoneri

“Scetticismo inspiegabile. Credo che non tutto dell’esperienza della Roma sia da buttare. Era un periodo particolare e si sa che la Roma è parecchio complessa da gestire. E magari chi critica lo fa pur non avendo seguito sufficientemente il campionato francese, dove ha fatto bene in un torneo magari meno tattico di quello italiano ma sicuramente più fisico e veloce. Io dico che se Fonseca trova l’ambiente giusto può fare bene”.

La crescita dei giovani

“Fonseca ha fatto molto bene in merito, con regole chiare, disciplina e idee ben definite. Il giovane per eccellenza è Leny Yoro, 18 anni, seguito dai grandi club europei. Fonseca ha impostato la difesa su di lui e questo è indicativo su come il portoghese intenda il calcio. Ma di fatto grazie a lui sono migliorati tantissimi giocatori: penso a Jonathan David, a Edon Zhegrova, a Yusuf Yazici. Come detto: se messo nelle condizioni giuste può far bene. Merita fiducia”

