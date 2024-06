Il Milan avanza con decisione verso Jacub Kiwior. Moncada avrebbe contattato gli agenti del calciatore per imbastire una trattativa.

Il Milan non ha occhi ed energie solo per Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese del Bologna rappresenta senza dubbio una priorità per l’attacco e la squadra mercato rossonera si è posta l’obiettivo di chiudere in fretta, così da potersi focalizzare con attenzione su altre operazioni di mercato, altrettanto importanti. Tra queste figura senza dubbio quella relativa al difensore centrale da regalare a Fonseca, vista la partenza di Kjaer. Jacub Kiwior è il profilo che maggiormente piace al Milan e in particolare a Moncada. Calciomercato.com ha rivelato importanti novità in merito al futuro dell’ex giocatore dello Spezia, attualmente all’Arsenal.

Moncada in pressing su Kiwior

Il Milan accelera, stringe i tempi, avendo ben chiari gli obiettivi da raggiungere. Il nome di Kiwior è sulla scrivania di Moncada da tempo, il quale ne apprezza le qualità e vorrebbe riportarlo in Italia quanto prima. Il dirigente rossonero – scrive calciomercato.com – già contattato Fair Sports, l’agenzia che nello specifico cura e tratta gli interesse del giocatore polacco ex Spezia. I contatti sono serrati, continui. Kiwior è al momento l’obiettivo numero uno del Milan per la retroguardia. L’Arsenal, detentrice del cartellino, non sarebbe per il momento molto propenso ad aprire a un trasferimento ma il pressing rossonero e la volontù del giocatore potrebbero cambiare tutto.

Joshua Zirkzee

Priorità Zirkzee

Il Milan, come detto, ha come priorità quella di chiudere per l’attaccante. Il primo nome sulla lista è quello di Joshua Zirkzee, su cui si stanno registrando dei rallentamenti. Solo dopo aver chiuso questa trattativa, in positivo o in negativo, il Milan si getterà convintamente sul difensore ma, nel frattempo, getta le basi per il possibile accordo con Jacub Kiwior.

