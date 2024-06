Rabiot ha parlato del suo futuro svelando sta parlando con il suo agente e l’arrivo di Thiago Motta sulla panchina bianconera non inciderà sulla sua scelta.

Il mercato del Milan, come detto in più occasioni, non si incentrerà solo sul nuovo attaccante. Quest’ultimo ha senz’altro la priorità per la squadra mercato rossonera ma, nel corso dell’estate, il Club di Via Aldo Rossi punta a rinforzare ogni reparto della rosa di Fonseca. Il centrocampo nello specifico sarà un settore in cui il Milan opererà dei cambi, con possibili partenze ma soprattutto con nuovi arrivi. I nomi e i profili sulla lista di Moncada e Ibrahimovic non mancano ma, uno in particolare, nelle ultime ore ha solleticato la fantasia: Rabiot della Juve, in scadenza di contratto. Il giocatore transalpino ha svelato importanti novità sul proprio futuro.

Rabiot al Milan? Una possibilità c’è….

Radio mercato nelle ultime ore ha fatto rimbalzare una notizia in merito al possibile e timido interesse del Milan per Rabiot. Operazione di mercato che sarebbe molto suggestiva perché stiamo parlando di un giocatore di assoluto livello che inoltre potrebbe vestire il rossonero a parametro zero. Lo stesso giocatore francese, dal ritiro della propria Nazionale, alla domanda sul proprio futuro ha detto di pensare che “il mio futuro si decidesse prima dell’Europeo. Non è così, ma non mi preoccupa. Io sono concentrato sull’Europeo, questo l’ho messo da parte. Sto parlando con il mio agente, ma è stato messo in secondo piano e sono completamente concentrato sulla Francia. Non sono preoccupato per il mio futuro”.

Rabiot, obiettivo concreto?

Il Milan pare avere altri obiettivi per rinforzare il proprio centrocampo, in particolare i profili più accreditati a vestire il rossonero sono Wieffer, con cui è in corso una trattativa, e lo stesso dicasi per Fofana. Il profilo di Rabiot non può certamente lasciare indifferenti, un pensierino Moncada lo avrà senz’altro fatto, soprattutto dopo che il francese ha affermato che “Thiago Motta non sarà determinante nella mia scelta, lui ha la sua carriera da guidare e io la mia. In ogni caso è un’ottima scelta per la Juventus”.

