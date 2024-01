Conferenza Sarri, l’allenatore della Lazio presenta davanti ai media la semifinale contro l’Inter in Supercoppa Italiana

Questa mattina Maurizio Sarri presenta in conferenza stampa la sfida contro l’Inter. L’allenatore della Lazio parla direttamente da Riyad alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro i nerazzurri. L’orario dell’incontro con i media presenti in Arabia Saudita è fissato per le 9:30 (ora italiana).

ALLENAMENTO SUI RIGORI – «Se bastasse allenarli sarebbe facile. Se oggi li calciamo ne sbagliamo uno su 20, domani sotto tensione i risultati sono diversi. Ci credo poco ad allenare i rigori».

FIRMARE PER IL PAREGGIO – «Mai firmato neanche una cambiale, non firmerei niente. Loro sono più forti ma lo devono dimostrare, noi ce la giochiamo».

INFORTUNATI – «Zaccagni ha ancora dolore al piede, speriamo di recuperarlo per la partita ma prima o poi va fermato per farlo recuperare. Taty non penso abbia possibilità di recupero, ieri ha fatto allenamento individuale e parziale. Ieri era fermo anche Patric, speriamo di recuperarlo. Era fermo Cataldi per un problemino virale o influenzale, ma oggi stava già meglio. Qualcuno lo recuperiamo e qualcuno no».

