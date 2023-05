Conferenza stampa Acerbi: le parole alla vigilia di Inter Milan, valida per il ritorno delle semifinali di Champions League

Francesco Acerbi parla in conferenza stampa alle 12.30 per presentare Inter Milan, derby europeo valido per il ritorno delle semifinali di Champions League. Ecco le parole del difensore nerazzurro:

APPROCCIO – «Siamo in una semifinale di Champions contro un Milan che vuole ribaltare il risultato: dipenderà dall’approccio e dalla determinazione e vogliamo farci trovare pronti domani».

EMOZIONI DI DERBY – «Siamo pronti perché quella di domani è una partita bellissima da giocare e ti mette quell’adrenalina giusta per affrontare un ritorno di Champions League: sappiamo che sarà più difficile rispetto all’andata, ma noi vogliamo fare qualcosa di straordinario e impensabile».

SETTIMANA ANSIOSA – «C’è tanta ansia positiva, pensi a tutti, ma devi essere positivo e fiducia nel gruppo. Noi affrontiamo una squadra forte tanto quanto noi: con grande entusiasmo e attenzione. Se pensiamo che siamo già favoriti faremo un grossissimo errore. Questa è una squadra che starà con i piedi ben piantati per terra. Vogliamo la finale».

FORZA DEL GRUPPO – «Se non ci si aiuta a vicenda perdi sempre le partite: è il gruppo che ha voluto cambiare marcia e questi sono i risultati, e senza questa coesione è difficile vincere le partite. Sarebbe un grave errore pensare di essere già in finale: concentrati su noi stessi e possiamo fare qualcosa di importante. Bisogna avere equilibrio e mentalità giusta».

EUROPEO E CHAMPIONS – «L’Europeo è diverso dalla Champions League: si è creato subito il gruppo e la serenità che ci ha portato a vincere. Anche adesso abbiamo un grande gruppo ed entusiasmo per riuscire a fare bene. Oltre al rispetto per il Milan».

TURNOVER – «Gioco con continuità cercando di farmi trovare pronto indipendentemente dal turnover. Farsi trovare sempre pronti, anche se le scelte del mister sono diverse. Voler giocare sempre è bello, però bisogna anche riposare ed è giusto avere la coscienza che tutti devono dare una mano: farsi trovare pronti, con la consapevolezza che sei a riposo e il tuo compagno gioca e fa bene devi essere contento».

RIVINCITA CON IL MILAN – «Sono stato sciocco in quel passaggio della mia vita al Milan. Non m’interessa del passato, ma bensì di fare bene domani. Devo ringraziare Simone Inzaghi che sono qua: lui mi conosce. Io cerco di fare il meglio possibile e per i miei compagni».

FALLIMENTO IN CASO DI SCONFITTA – «Se non passi domani è una stagione di m***a (risata ndr). Se vinci sono bravi tutti, se perdi è stagione fallimentare. Domani dipende da noi: una buonissima. Le somme si tirano sempre alla fine».

