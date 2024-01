Conferenza stampa Allegri, il tecnico bianconero parla alla vigilia del match di Campionato contro l’Empoli

Vigilia della ventiduesima giornata di campionato per la Juve, che domani sera alle 18:00 giocherà in casa contro l’Empoli.

I bianconeri sperano di dare seguito al successo in campionato contro il Lecce e approfittare dello stop forzato dell’Inter per allungare in classifica. Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia ha presentato il match.

