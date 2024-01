L’ex presidente della Juve, Andrea Agnelli è tornato a parlare dopo molti mesi e non ha escluso un ritorno in bianconero

Al Financial Times, Andrea Agnelli è tornato a parlare e si è soffermato su un suo possibile ritorno alla Juve.

SUPERLEGA – «Non ho puntato una pistola alla testa di nessuno. Hanno firmato tutti liberamente. Alcuni erano più coscienti. Ma hanno firmato tutti liberamente».

RONALDO – «È stata una buona mossa. Datemi Ronaldo e fatemelo schierare senza pandemia, è un’altra storia».

JUVE – «Resto convinto che tutto quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto secondo le regole, secondo gli standard finanziari. Da quando si è trasformato da gioco in business, [il calcio] non ha evoluto la sua governance per governare il business. È giusto dire che la maggior parte dei club perde soldi. Sì? O siamo tutti incompetenti oppure il sistema ha qualche carenza. Ritorno? Non lo escludo».

