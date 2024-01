Stefano Mauri ha paleso di quanto sta facendo la Juve e si è soffermato sul dualismo tra Kenan Yildiz e Federico Chiesa

L’ex calciatore Stefano Mauri ha parlato ai microfoni di TvPlay e si è soffermato sul momento che vive la Juve.

PAROLE – «Bisogna sottolineare l’intelligenza di Allegri, ha capito le problematiche di questa squadra con la grande esperienza, quando abitui la squadra a faticare a non subire gol poi dopo le partite le vinci perché davanti con i giocatori importanti ti basta un episodio. Poi vincendo si crea entusiasmo nell’ambiente è tutto più facile. Yildiz o Chiesa cambia poco uno o l’altro anche se Chiesa lo vorrei sempre in campo e quando rientrerà in condizione la Juve farà ancora più paura».

