Conferenza stampa Allegri: le parole del tecnico della Juve alla vigilia del match contro il Maccabi Haifa. Le dichiarazioni

Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia di Juve-Maccabi in conferenza stampa.

CHE JUVE VEDREMO – «Sicuramente ci sarà qualche cambiamento. Dei 3 rientranti dovrò valutare chi far giocare. In questo momento abbiamo partite ravvicinate, visto che mi sono rientrati tutti i giocatori ora ho possibilità di farli ruotare anche all’interno della partita e questo è molto importante».

DIFESA A 3 – «Devo ancora decidere la formazione perché qualcuno dei difensori rimarrà fuori, a metà campo dovrò valutare. Non è tanto la difesa a 3 o a 4, l’importante è che la squadra prosegua migliorando la prestazione di domenica sotto l’aspetto difensivo, offensivo e dei momenti della partita. C’è stato un momento in cui abbiamo avuto 5′ a fine primo tempo in cui la partita l’abbiamo spaccata, perdendo palloni ed essendo troppo lunghi. Domani bisogna dare seguito alla prestazione di domenica».

CONTINUA SU JUVENTUSNEWS24

L’articolo Conferenza stampa Allegri: «Diamo seguito alla vittoria di domenica» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG