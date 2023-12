Conferenza stampa Allegri: le parole alla vigilia di Frosinone Juve, sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie A 2023/24

(inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole tornare a vincere dopo il pareggio contro il Genoa per non perdere ulteriore terreno dall’Inter capolista. Bianconeri ospiti del Frosinone allo Stirpe.

Nel giorno di vigilia, venerdì 22 dicembre, Massimiliano Allegri interviene in conferenza stampa alle 13.45 all’Allianz Stadium per presentare il match davanti ai media. Juventusnews24 segue LIVE le sue parole.

FROSINONE – «È insidiosa per vari motivi. Il primo perché è l’ultima prima di Natale, prima delle feste c’è sempre un clima diverso. Dobbiamo giocare con attenzione e concentrazione, oltre che doti tecniche. In 8 partite casalinghe loro han perso solo una volta col Napoli, andando anche in vantaggio. Martedì han vinto 4-0 a Napoli. Sono una squadra che gioca, poi vivono un momento di esaltazione. Dobbiamo fare una partita seria sotto l’aspetto mentale, per poi vivere un Natale sereni».

VLAHOVIC TITOLARE – «Non ho ancora deciso, sono rimasti in tre: Vlahovic, Yildiz e Milik. Chiesa ha sentito un fastidio al tendine rotuleo, resterà a casa e farà le valutazioni. Portarlo dietro in queste condizioni non sarebbe stato giusto. Gli altri sono tutti recuperati».

SQUADRA PENSANTE – «Fa parte della crescita, di un percorso. Più capiscono i momenti della partita e la gestione della partita. È tutto un percorso di crescita che i ragazzi stanno facendo molto bene».

RABIOT – «Domani è a disposizione, sta bene e gioca».

MILIK – «Ha giocato meno ma quando è stato chiamato in causa ha fatto bene. Sia in area che fuori dall’area nel gestire palloni importanti come a Firenze e col Napoli in casa. Sono situazioni in cui sono molto contento, lui deve stare sereno perché è un giocatore importante per noi».

KAIO JORGE, BARRENECHEA E SOULE – «Stanno facendo bene, non avevo dubbi su cosa potessero fare. Frosinone è una società sana, dove c’è un direttore sportivo che sa il proprio mestiere e un allenatore come Di Francesco che aveva voglia di rivalsa. Per la Juve il percorso di loro tre è importante. Devono fare un percorso, a meno che prendano e giochino titolari alla Juve. Sono contento di quanto stanno facendo».

