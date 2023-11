Conferenza stampa Allegri: le parole alla vigilia di Juve Inter, valida per la tredicesima giornata di Serie A 2023/24

(inviato all’Allianz Stadium) – Subito sfida Scudetto per la Juve, che al rientro dalla sosta per le Nazionali affronta l’Inter. Nerazzurri capolisti, bianconeri secondi a due punti di distacco: obiettivo sorpasso allo Stadium.

Nel giorno di vigilia, sabato 25 novembre, Massimiliano Allegri interviene in conferenza stampa alle 14 per presentare il match davanti ai media. Juventusnews24 segue LIVE le sue parole.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

COME IL GRUPPO VIVE QUESTA PARTITA – «Lo stiamo vivendo nel migliore dei modi, sono rientrati tutti i Nazionali in buone condizioni, ci siamo preparati alla partita di domani sera».

COSA VUOL VEDERE DALLA SQUADRA – «È una partita molto importante, fa parte del percorso di crescita della squadra. Sarà bella da giocare, contro i primi della classe, contro i favoriti del campionato da loro stesso detto».

DECISIVA – «Domani non decide niente, neanche psicologicamente. È una partita molto importante, è una tappa di un percorso di crescita che la squadra sta facendo. Mancano ancora tantissime partite, sappiamo che giochiamo contro la prima della classe, sono più pronti. È più semplice di quello che sembra, si può racchiudere in questa parola. Per loro sarà importante».

INFORTUNATI – «Alex Sandro rientra. Danilo rientrerà prima di Monza e Weah vediamo. Locatelli si è allenato negli ultimi 3 giorni, domani valuterò se farlo partire dall’inizio o portarlo in panchina».

CENTROCAMPO – «Problemi a centrocampo non ne abbiamo. Abbiamo Nicolussi, Cambiaso e Iling possono fare la mezzala. In questo momento, andare a cambiare il sistema di gioco dopo 12 partite non mi sembra giusto. Non abbiamo problemi a centrocampo, davanti stanno tutti e 5 bene. Come al solito, quelli che scenderanno dall’inizio e quelli che partiranno dalla panchina dovranno fare una bella prestazione».

CHIESA VLAHOVIC TITOLARI – «Domani deciderò. Chiesa è tornato dalla Nazionale facendo buone partite, Vlahovic è tornato e sta bene, così come Kean e Milik. Domani dovrò decidere tra Milik, Kean e Vlahovic chi sarà l’attaccante».

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

– «».

The post Conferenza stampa Allegri LIVE: le parole alla vigilia di Juve Inter appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG