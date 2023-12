Conferenza stampa Allegri: le parole alla vigilia di Juve Roma, valida per la 18esima giornata di Serie A 2023/24

(inviato all’Allianz Stadium) – Dopo il successo contro il Frosinone, la Juve vuole chiudere il suo 2023 con una vittoria nello scontro diretto casalingo contro la Roma.

Nel giorno di vigilia, venerdì 29 dicembre, Massimiliano Allegri interviene alle 14 in conferenza stampa per presentare il match davanti ai media. Juventusnews24 segue LIVE le sue parole.

CHE JUVE VUOLE VEDERE DOMANI – «Siamo in un buon momento, però come sappiamo tutti il calcio vive di equilibrio. Dobbiamo stare coi piedi per terra, pensare alla partita di domani e non a quanto fatto fino ad ora. Non siamo neanche a metà stagione, mancano due partite. Una volta fatte vedremo a che punto saremo in classifica. Abbiamo 40 punti, la Roma è una squadra scorbutica da affrontare. Ha uno dei migliori allenatori in panchina, non ti dà vantaggi, se non stai attento ti fa uscire dalla partita, ha qualità davanti. Dovremo fare una bella partita, con pazienza».

INFORTUNATI – «A parte De Sciglio che ha fatto un paio di mezzi allenamenti con la squadra, è ancora distante ma sta meglio. Alex Sandro non ha niente di preoccupante ma ci vorranno 10 giorni, Kean anche. Gli altri stanno più o meno tutti bene. Abbiamo domani ma tra 3 giorni abbiamo la Coppa Italia contro la Salernitana e dobbiamo passare il turno. Non abbiamo tempo di respirare e goderci l’ultimo dell’anno. Le distrazioni in questo periodo sono dietro l’anno: le feste, le famiglie, le robe, ma dobbiamo essere concentrati».

WEAH AL POSTO DI CAMBIASO – «Domattina valuterò. Può giocarci lui, McKennie con Miretti mezz’ala. Stiamo tutti bene».

CHIESA – «Sta meglio».

5 GOL SUBITI NELLE ULTIME 6 – «Quando subiamo dei gol come abbiamo subito noi, che non siamo abituati perché troppo facili, ne abbiamo parlato. I dettagli fanno la differenza, dobbiamo tornare ad avere paura di subire gol altrimenti fai errori di leggerezza».

