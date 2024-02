Conferenza stampa Allegri: le parole alla vigilia di Juve Udinese, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A

(inviato all’Allianz Stadium) – Dopo il sconfitta contro l’Inter a San Siro, i bianconeri vogliono tornare alla vittoria in campionato nello scontro contro l’Udinese allo Stadium nella ventiquattresima giornata di Serie A.

Nel giorno di vigilia, domenica 11 febbraio, Massimiliano Allegri interviene alle 14:00 in conferenza stampa per presentare il match davanti ai media. Juventusnews24 segue LIVE le sue parole.

COME STA IL GRUPPO E QUANTO CONTA LA VITTORIA «Il grupppo ha lavorato bene. Domani dobbiam tornare alla vittoria perchè affrontiamo una squadra che non merita la classifica che ha. Serve rispetto per loro. Samardzic, Lucca sono cresciuti tanto».

RECORD PANCHINA «Vediamo di finire bene la stagione e poi ho ancora un anno di contratto. Sono sosddisfatto del traguardo perchè domani raggungo Lippi che ha fatto la storia del calcio italiano e della Juventus e sono molto contento. Domani passa in secondo piano tutto, serve una buona partita ».

INFORTUNATI «Vlahovic sta bene, dovrebbe essere a disposizione la prossima settimana, Yildiz, Milik e Chiesa stanno bene. Salirà con noi Cerri. Domani decido Yildiz-Chiesa ».

ALCARAZ «Alcaraz pronto dall’inizio no, ma si è messo a disposizione e sarà utile nella stagione ».

