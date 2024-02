Nicolò Ceccarini ha fatto il punto della situazione sul mercato estivo che attende la Juve. Le sue parole

Nicolò Ceccarini, su Tmw, ha parlato del mercato estivo della Juve.

MERCATO – «Il mercato bianconero dipenderà molto anche dal budget a disposizione. Per questo il piazzamento Champions (di cui parla spesso Allegri) è fondamentale. Il centrocampo è uno dei reparti nei quali il club bianconero farà un investimento consistente. La prima scelta rimane Koopmeiners ma è evidente che molto dipenderà dalle richieste dell’Atalanta. E la Juventus guarda sempre in casa nerazzurra anche per Ederson, un altro giocatore che piace per le sue caratteristiche».

