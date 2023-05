Conferenza stampa Allegri post Bologna Juve: le dichiarazioni del tecnico bianconero dopo la trasferta al Dall’Ara

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo Bologna Juve.

SPRECATO TANTO – «La Juventus c’è sempre stata. A San Siro abbiamo dormito 25 minuti, ma per il resto è stata una buona prestazione, così come con il Napoli. La squadra ci mette il cuore e questa è la cosa più importante. Abbiamo creato tanto e sbagliato di più. Abbiamo degli obiettivi davanti, ma intanto abbiamo recuperato qualcosa sulla Lazio. Ora dobbiamo tornare a vincere, speriamo di farlo già mercoledì. Ai ragazzi però non dobbiamo rimproverare niente, noi prendiamo mazzate dentro e fuori il campo dallo scorso 18 gennaio ormai».

BOLOGNA – «Il Bologna sta facendo un campionato straordinario. Motta è tra i giovani più bravi e può contare su una buona rosa a sua disposizione. Il Bologna credo abbia davanti un futuro roseo, anche grazie all’importante arrivo di uno come Sartori».

MILIK – «I rigori si sbagliano. Lui fa sempre il saltello, ma solitamente calcia forte. Da allenatore posso dire che sarebbe dovuto essere più cattivo lì, poi i rigori li sbaglia solo chi li tira ovviamente…».

LOTTA CHAMPIONS – «Abbiamo tre punti di vantaggio su Milan, Inter e Roma. Abbiamo recuperato un punto alla Lazio, avessimo vinto ci saremmo presi il secondo posto. Io credo che la quota Champions sia a 72/73 , c’è ancora tanto da giocare».

DI MARIA – «Ha ricevuto un colpo in allenamento. Sentiva fastidio e io i giocatori che sono a mezzo servizio preferisco lasciarli a casa perchè possano curarsi».

The post Conferenza stampa Allegri post Bologna Juve: le dichiarazioni appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG