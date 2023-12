Conferenza stampa Allegri post Juve Napoli: le sue dichiarazioni dopo il match della quindicesima giornata di Serie A 2023/24 all’Allianz Stadium

(inviato all’Allianz Stadium) – Massimiliano Allegri in conferenza stampa dopo Juve Napoli.

PARTITA – «Il primo tempo è stata una bella partita da entrambe le parti. Noi dobbiamo migliorare perché spesso facciamo l’azione troppo veloce e non rallentiamo nella metà campo offensiva. Ma abbiamo fatto bene, nel primi tempo abbiamo rischiato su un contropiede dove Szczesny è stato bravissimo e poi ha fatto una parata straordinaria su Di Lorenzo. Poi abbiamo avuto un’occasione con Vlahovic e anche un’altra. Poi nel secondo tempo abbiamo difeso bene subendo un solo tiro Di Lorenzo. Stiamo lavorando per migliorare alcune cose, ma la squadra ha un’altra consapevolezza, soprattutto quando qualcosa può andar male. La squadra è cresciuta”».

GATTI – «Se pensiamo che tre anni fa giocava in Lega Pro ha fatto passi da giganti. È molto pericoloso in area avversaria, lo dimostra il gol che ha fatto, non è un caso. Ma abbiamo parlato in settimana, deve migliorare a difendere dentro e fuori dall’area. Ma è talmente voglioso di migliorare e imparare che lo farà. Come gli altri».

AUMENTA LA CONSAPEVOLEZZA? – «Aumenta i punti sul Napoli, che sono 12. 36 punti non bastano neanche a salvarsi, servono altri per rimanere nelle prime 4 senza stare a pensare a ciò che sarà il 26 maggio. Penseremo poi al Genoa, non sarà facile. Stanno facendo bene, soprattutto in casa. Ogni volta che facciamo risultato bisogna alzare l’asticella d’attenzione e di concentrazione. I pericoli aumentano».

POSIZIONE CHIESA – «Avevo detto a Chiesa di occupare una posizione in fase di possesso e una in fase di non possesso. C’è stato un momento in cui abbiamo allargato bene e poi un momento in cui abbiamo perso 3-4 palle perché non abbiamo sfruttato tutto il campo».

PRATICITA’ – «Sapevamo di giocare contro una squadra forte, che palleggia e che in Italia ha il miglior possesso palla. Ci siamo adeguati alla partita, bisogna essere efficaci e pratici perché nel calcio alla fine c’è un risultato e attraverso la prestazione bisogna essere pratici. La prestazione fine a se stessa non basta».

VLAHOVIC – «Ha fatto una bella partita, è uscito per crampi perché ha lavorato molto. Quando difendiamo bene è perché le punte lavorano bene, chiedo loro sempre di dare una mano perché abbiamo cambi importanti in panchina. Stasera ha tenuto botta fisicamente, nell’occasione Natan ha fatto un intervento straordinario. Alla disperata».

CAMBIASO – «Andrea è cresciuto molto nell’ultimo mese e mezzo. Ha grande qualità tecnica, il cross per Gatti è meraviglioso ma ne aveva fatto un altro per Rabiot che non è arrivato per poco. Può solo crescere».

NAPOLI – «È una squadra forte, la differenza e nelle stagioni. Ha fatto una grande partita come com l’Inter. Il risultato poi condiziona il giudizio sulla squadra».

The post Conferenza stampa Allegri post Juve Napoli: le sue dichiarazioni appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG