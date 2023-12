Gol Gatti, Mazzarri non ci crede: «Come si fa a prendere una rete in area piccola». La reazione dell’allenatore del Napoli

Il gol del vantaggio della Juve con Gatti, per le modalità in cui il Napoli lo ha incassato su un cross arrivato da Cambiaso dalla destra, non è piaciuto per niente a Mazzarri.

Come raccontato da Dazn, infatti, il nuovo allenatore dei campioni d’Italia si sarebbe lasciato andare alla frase “come si fa a prendere una rete così in area piccola“. Reazione durissima di Mazzarri.

CLICCA QUI PER LA CRONACA LIVE DI JUVENTUS NAPOLI

The post Gol Gatti, Mazzarri non ci crede: «Come si fa a prendere una rete in area piccola» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG