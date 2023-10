Conferenza stampa Allegri post Juve Verona: le sue dichiarazioni dopo il match della decima giornata di Serie A 2023/24 all’Allianz Stadium

(inviato all’Allianz Stadium) – Massimiliano Allegri in conferenza stampa dopo Juve Verona.

PIU’ CONTENTO DELLA VITTORIA O DELLA VETTA DELLA CLASSIFICA – «Sono contento della vittoria che hanno ottenuto i ragazzi contro una squadra non facile da affrontare. Ci hanno annullato due gol, abbiamo subito un solo tiro parato da Szczesny, poi siamo stati ordinati. È stato bravo Miretti sul gol a spostarla dalla parte di Gatti e poi sappiamo com’è finita l’azione. È stata una buona prestazione sotto tutti i punti di vista ma dobbiamo rimanere in equilibrio. Abbiamo 23 punti, questa vittoria ci allontana dal quinto posto. Abbiamo due giorni di festa, poi da martedì dovremo lavorare in funzione di Firenze. Bisogna digerire la vittoria ma non esaltarsi per quanto fatto».

MATURITA’ – «La squadra sta crescendo, sotto il punto di vista dell’autostima, della serenità con cui affronta le partite. Da martedì penseremo alla Fiorentina, dobbiamo continuare a lavorare, migliorare. Dobbiamo mantenere i piedi per terra e far regnare l’equilibrio».

AMAREZZA O RANCORE PER GLI EPISODI ARBITRALI – «Non c’è amarezza ma solo la gioia di aver vinto la partita, a livello di prestazione sarebbe stata uguale. La differenza la fa il risultato e la partita, il calcio è bestiale. Saremmo venuti via altrimenti con uno 0-0 e il rammarico di non aver vinto una partita che avremmo meritato».

PARTITA CHE CAMBIA LA STAGIONE – «Non cambia la stagione perché è iniziata da 10 partite. Dobbiamo mantenere questa media per restare tra le prime 4. Queste partite aiutano a migliorare l’esperienza che abbiamo in campo».

QUANTO C’E’ DI ALLEGRI IN QUESTA SQUADRA – «C’è il fatto che ho a disposizione una rosa diversa da quella che era l’anno scorso, con meno esperienza. Stasera sono contento per i ragazzi, di tutti quelli che erano in rosa, massimo 3/4 giocatori erano stati in testa al campionato. Per loro deve essere un punto di partenza».

VLAHOVIC – «Stasera ha fatto una buona partita tecnicamente, deve migliorare la condizione perché era da tanto fermo. Nell’arco di un’annata ci sono momenti in cui si sta peggio, sta a me valutare chi sta meglio e chi far giocare».

KEAN – «Deve rimanere tranquillo perché dalla sua parla il fatto che è molto migliorato, di come gioca le partite, dalla pesantezza che ha in campo. Si è innervosito stasera, ha preso l’ammonizione, gli sono stati annullati due gol poi avevo dei cambi e ho preferito toglierlo».

