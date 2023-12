Conferenza stampa Allegri post Monza Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della quattordicesima giornata di Serie A 2023/24 all’U-Power Stadium

Massimiliano Allegri in conferenza stampa dopo Monza Juve.

SCUDETTO – «Non si può sdoganare la parola scudetto perchè dobbiamo lavorare sui nostri limiti. Non dobbiamo accontentarci ma avere la voglia di migliorarsi perchè vincere le partite in questo campionato non è mai facile e il Monza lo ha dimostrato. Squadra che gioca anche molto bene e a cui vanno fatti i complimenti»

COME HA TRASFORMATO LA JUVE – «Non ho fatto nulla di straordinario per questa squadra, il gruppo ora però è diventata una squadra. La società ha fatto delle scelte giuste in estate puntando su alcuni calciatori. Vincere a Monza, contro una squadrache toglie punti a tutti non era facile. Bisognava fare una prestazione importante ed è stata fatta. Il primo tempo la Juventus ha giocato bene, peccato non aver fatto il secondo gol. Nella ripresa abbiamo sbagliato qualcosa, ci siamo abbassati e alla fine abbiamo subito il gol di Carboni»,

ALLENARE GIOCATORI COME GATTI – «Per vincere le partite bisogna fare fatica. Ed è bello allenare questo gruppo di calciatori proprio perché hanno capito che serve fare fatica. I miei calciatori vogliono fare qualcosa di importante e tornare in Champions League, tornare a giocare una volta ogni tre giorni. Lo spirito del gruppo è quello giusto e lo abbiamo dimostrato anche a Monza. Però dobbiamo tornare a non subire più gol, è già la terza partita in cui prendiamo una rete e dobbiamo tornare a migliorare questo aspetto».

