Massimiliano Allegri in conferenza stampa dopo Napoli Juve.

EMERGENZA JUVE – «Non eravamo in emergenza, hanno giocato quelli con meno esperienza ma bravi qualitativamente. Quando hai questi giocatori, si fa presto a farli passare da campioni a giocatori mediocri, dobbiamo essere pazienti. Stasera di tante sfide contro il Napoli abbiamo avuto più occasioni, però non sfruttate. Dobbiamo essere contenti e arrabbiati, perché potevamo portare a casa un risultato importante. Ora prepariamoci bene per l’Atalanta».

VLAHOVIC E ALCARAZ – «Alcaraz ha fatto una buona partita, ha solo da migliorare. Dusan ha tantissime qualità, quando avrà equilibrio e sarà tranquillo in certe gare farà due gol. Sono comunque molto contento, una buona partita la sua».

SI RACCOGLIE POCO – «Siamo in linea, anzi anche sopra le aspettative che avevamo all’inizio. Avrei firmato per essere secondo a questo punto, ci sono dieci punti di vantaggio sulla quinta. Dobbiamo fare un mini campionato per restare tra le prime quattro, migliorando il terzo posto dell’anno scorso».

COME ACCEDERE ALLA SUPERCOPPA – «Non lo so, saranno fondamentali gli scontri diretti».

TROPPO SPAZIO SULLA DESTRA – «Da quella parte c’era Kvara che lascia più spazio in fase difensiva, abbiamo provato ad attaccare di più. Ma anche a destra abbiamo creato pericoli. Quando tendevamo ad andare centralmente il Napoli ci faceva fare più fatica».

