Bergomi: «Ho visto una Juve coraggiosa, col Napoli meritava di più». L’analisi a caldo della prestazione al Club

Bergomi al Club di Sky Sport ha analizzato a caldo la prestazione offerta dalla Juve col Napoli.

BERGOMI – «Per occasioni che ha avuto la Juve e per come ha interpretato la partita, la Juve meritava qualcosa in più. Le occasioni sono state nette nel primo tempo. Ho visto una Juve coraggiosa rispetto alle ultime partite, con recupero palla e scalate in avanti. Ha mantenuto il suo Dna bello compatto, ma le pressioni sono durate di più»

The post Bergomi: «Ho visto una Juve coraggiosa, col Napoli meritava di più» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG