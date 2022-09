Max Allegri presenta la gara di campionato con la Salernitana: le parole in conferenza stampa del tecnico della Juventus

INSIDIA LA SALERNITANA – «L’insidia di una partita che viene dopo la Champions, contro una delle migliori squadre che gioca per la permanenza in Serie A. Nicola ha fatto un lavoro straordinario lo scorso anno, quest’anno hanno messo dentro giocatori fisici e tecnici. Dobbiamo fare una partita tosta, giusta, altrimenti non riusciremo a fare risultato. A».

ELKANN OTTIMISTA PER LO SCUDETTO – «L’ottimismo che ha lui ce l’ho anche io. Con tutto il rispetto degli altri giocatori, se togliamo Pogba, Di Maria e Chiesa, l’equivalente alle altre squadre? La prospettiva può essere più che rosea. Per fare questo non possiamo essere simpatici e bellini, altrimenti mi arrabbio molto».

SITUAZIONE ROSA – «Di Maria è ancora out, Chiesa si sta allenando in campo ma non con la squadra, Szczesny è ancora fuori. Poi i soliti Aké e Kaio Jorge».

PSG – «Dopo il 2-0 abbiamo fatto una buona partita, avuto una buona reazione. La cosa che non mi piace è che dopo la partita di Parigi, la Juve è passata come una squadra che ha giocato bene dopo il 2-0. Siamo passati per quelli simpatici, dobbiamo essere anticipatici perché così significa che siamo vincenti».

