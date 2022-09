Il tecnico della Juventus parla in conferenza stampa in vista in vista della sfida contro la Salernitana, ecco le parole di Allegri.

Ecco la conferenza stampa di Max Allegri, mister della Juventus che parla alla vigilia del match contro la Salernitana, ecco le parole del tecnico che inizia dagli assenti: “Paredes? Il suo inserimento è buono, domani gioca. Locatelli ha un piccolo affaticamento, domani non sarà a disposizione. Vedremo di valutarlo nei prossimi giorni. Abbiamo ancora fuori Di María, che dovrebbe tornare mercoledì. Szczesny è ancora fuori“.

Massimiliano Allegri

Aggiunge l’allenatore sulla formazione in vista del Benfica: “Formazione? La formazione non l’ho ancora decisa. La partita più importante è quella di domani, io ragiono sempre in quest’ottica. Domani ci darà la spinta per affrontare il Benfica nel migliore dei modi. Quella di martedì con il PSG sono più facili da giocare perché ci sono più spazi, domani sarà una gara diversa“. Conclude così.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG