Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha presentato la partita di domani contro la Cremonese: le dichiarazioni in conferenza stampa

Gasperini ha parlato così nella conferenza di vigilia pre Cremonese:

PRIMO POSTO – «E’ come quando al Giro conquisti la maglia rosa, magari non pensi sia possibile vincere ma intanto hai la maglia. C’è grande soddisfazione, cerchiamo di tenerla qualche tappa. Non ci sono segreti, c’è del lavoro e una serie di partite e di risultati molto buoni».

HJULMAND – «È un ragazzo di 19 anni molto interessante, ha dei margini e delle possibilità di crescere. Sicuramente dobbiamo lavorare sui tempi di smarcamento e sui movimenti, ma è legato alla conoscenza coi compagni».

OBIETTIVI – «Siamo partiti bene, ma è troppo presto per dare giudizi».

CREMONESE – «Indubbiamente hanno dato un’immagine di squadra organizzata e aggressiva, ha avuto un calendario molto difficile soprattutto in trasferta, ha avuto un po’ di sfortuna a Firenze nel subire gol alla fine. A Roma hanno fatto un’ottima gara, ma anche a Milano con l’Inter, mi aspetto una partita difficile».

L’articolo Conferenza stampa Gasperini: «Primato come la maglia rosa, vogliamo tenerlo» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG