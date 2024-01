Conferenza stampa Allegri: le parole alla vigilia di Juve Frosinone, valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2023/24

(inviato all’Allianz Stadium) – Dopo il successo contro la Salernitana, la Juve vuole approdare in semifinale di Coppa Italia con una vittoria nello scontro casalingo contro il Frosinone.

Nel giorno di vigilia, mercoledì 10 gennaio, Massimiliano Allegri interviene alle 14:15 in conferenza stampa per presentare il match davanti ai media. Juventusnews24 segue LIVE le sue parole.

400 PANCHINA IN SERIE A – «Ha un valore importante. Sono molto contento di questo traguardo, raggiungerla con la Juventus e avere davanti due mostri sacri del calcio italiano e mondaiale come Trapattoni, che ho avuto come allenatore a Cagliari e Lippi, a cui sono leagto a livello affettivo è un grande onore per me. La cosa più importante domani è quella di vincere la partita e passare il turno e arrivare in semifinale».

INFORTUNATI «No Chiesa non può giocare perchè non è convocato (ride ndr) oggi il ginocchio stava meglio. Non è niente di preoccupante e e se tutto procede martedì sarà sicuramente a disposizione. Cambiaso sta bene. Fuori abbiamo Chiesa, Rabiot, De Sciglioche sta facendo un percorso personale e Kean. Tutti gli altri ci saranno».

DANILO – «Non ho ancora deciso Gatti e Bremer giocano. Danilo e Rugani vediamo, chi gioca uno dei due. In porta Perin, torna Locatelli».

KEAN – «Di mercato non parlo, anche perchè domani c’è la partita e poi ci pensano Giuntoli e Manna. Epoi non sono io che posso dire qual è la sua destinazione migliore. Kean è un giocatore della Juventus e io sono contento della sua prima parte della stagione, nonostante ora sia fermo da qualache partita».

MECCANISMI FASCIA SINISTRA- «Abbiamo lavorato su questo in questi giorni. Basta alzare un pochettino l’attenzione e ritornare tutti un pochino ad avere paura di prendere gol e dobbiamo essere meno pigri in fase difensiva. I ragazzi lo sanno e stiamo lavorando per migliorare».

PARTITA «Domani partita secca, una squadra la sconfitta i 3 gol subiti è andata sul 3-2 e con la possiblità di pareggiare. Una squadra spensierata. Per loro è un’occasione diciamo quasi unica per arrivare in seminifinale vincere contro la Juve. Per noi la Coppa Italia è un obiettivo e vogliamo arrivare in semifinale . Domani serve partita seria e giusta. Affrontiamo una squadra che comunque ha battuto 4-0 il Napoli e servirà una buona partita. Fanno tanti gol e bisognerà stare attenti. Gol presi? Con la Salernitana abbiamo preso gol per un errore tecnico. Con il Genoa, Salernitana e Frosinone… Non si può fare un campionato senza subire gol, è impossibile. I gol vanno però presi in un certo modo non in quel modo che l’abbiamo preso noi».

400 PANCHINE – «Più vecchio calcisticamente sì, sono anche contento di esserlo. Quando sono arrivato qui non pensavo di fare 8 anni alla Juventus. Poi sono stato fermo, ma è dal 2014 che sono qui alla Juventus. Motivo di orgoglio per me e mi piace. Non pensiamo a quello che è stato, dobbiamo guardare avanti. Più che la 400 partita, c’è una seminfinale da raggungere. importante. Una cosa che ho importato qui è che bisogna vedere quello che succede un minuto dopo, non un minuto prima».

ILING CAMBIASO INSIEME« Cambiaso e Iling vediamo, ma difficilmente dall’inizio insieme. Cambiaso può fare anche la mezz’ala. I cambi a Salerno sono stati deteraminanti».

RABIOT «Dovrebbe farcela per martedì, il ragazzo è tranquillo. Domani non ci sarà».

SQUADRA «Fisicamente stiamo decisamente meglio, abbiamo più intensità in nella parte finale della partita. Dobbiamo migliorare in fase difensiva, quando per unpo’ non prendi gol è normale che ti si abbassano le difese immunitare».

PARTITA PIU’ BELLA «Cancellerei neanche una partita, nel calcio si vive per quello: è meraviglioso. Quest’anno mi manca tanto non giocare la Champions. In 8 anni ci sono state tante belle partite, le ricordo tutte anche quelle brutte. Come quella di Genova dove dopo mezz’ora perdevamo 3-0 ».

PRESSIONE DELLA VITTORIA « Quano sei alla Juve la pressione c’è sempre. Ha dominato per anni in Italia. Veniamo da qualche anno dove abbiamo cambiato tanto, con tanti giovani. Ora pensiamo alla Coppa Italia e poi pensiamo al campionato».

VLAHOVIC «Vlahovic ha recuperato, sta meglio. Domani ci sarà ».

The post Conferenza stampa Allegri: «Vlahovic è recuperato, Chiesa non è convocato» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG