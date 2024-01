Chiesa e Rabiot salteranno la gara di Coppa Italia. Entrambi vogliono rientrare contro il Sassuolo il 16 gennaio

Stando a quanto rivelato da Sky Sport, Federico Chiesa e Adrien Rabiot salteranno la gara di Coppa Italia tra la Juve e il Frosinone, ma puntando entrambi la gara contro il Sassuolo.

In ogni caso, per Chiesa e Rabiot si capirà qualcosa in più nei prossimi giorni.

The post Infortuni Chiesa e Rabiot, ecco quando rientreranno appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG