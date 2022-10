Conferenza stampa Bakhar: le parole del tecnico del Maccabi Haifa alla vigilia della sfida europea contro la Juve

Barak Bakhar è intervenuto in conferenza alla vigilia di Juve-Maccabi.

JUVE – «Non eravamo lontano a raggiungere punti. Nel match di domani e di settimana prossima se avremo occasioni dovremo prenderle al volo. La Juve è favorita ma domani proveremo a fare una sorpresa».

DIGIUNO – «Anche io digiuno, non è facile perché alcuni non mangeranno. Abbiamo una rosa ampia, ci sono giocatori anche non ebraici che potranno giocare».

